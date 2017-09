Globo perde por 5 a 0 do Operário e sonho do título fica distante

Neste domingo (3), o Operário (PR) conquistou uma larga vantagem no jogo de ida da final da Série D. Fora de casa, em Ceará-Mirim, o time paranaense goleou o Globo por 5 a 0 no estádio Manoel Barretto (Barrettão) e se aproximou do título nacional.



O Globo chegou a pressionar nos minutos iniciais, mas foi o Operário que abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, Tiago Lima mandou contra a própria meta e fez 1 a 0. Aproveitando o bom momento, os paranaense ampliaram aos 27 minutos com Lucas Batatinha de pênalti, 2 a 0.



Em vantagem, o Operário voltou melhor para a segunda etapa e marcou o terceiro aos oito minutos com Quirino, 3 a 0. O Globo tentou responder na sequência, mas parou nas boas defesas de Simão. Aos 19, Jean Carlo fez o quarto e encaminhou a goleada paranaense, que foi sacramentada por Dione aos 38 minutos. Fim de jogo: 5 a 0.



As duas equipes voltam a se enfrentar para os últimos 90 minutos da decisão no próximo domingo (10), às 19h, em Ponta Grossa (PR).