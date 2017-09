Handebol: Alvinegro começa bem a disputa da Conferência Nordeste da Liga Nacional

Divulgação/ABC FC

A equipe do Handebol Alvinegro/ABC FC/Sport Club começou muito bem a disputa do primeiro turno da Conferência Nordeste da Liga Nacional Masculina de Handebol. Jogando na noite desta sexta-feira (1), no Ginásio da UFRN, o Mais Querido enfrentou o BHC/RN e venceu o jogo por 34 a 15.



Com o resultado, o Clube do Povo iniciou na ponta da classificação da Chave B do campeonato. No outro jogo da chave, o Handebol Maracanã/CE derrotou o Viva Handebol/PB pelo placar de 41 a 34.



O segundo compromisso do Handebol Alvinegro/ABC FC/Sport Club está marcado para este sábado (2), quando enfrentará o Viva Handebol/PB, às 17h30, novamente no Ginásio da UFRN.



A entrada para acompanhar aos jogos é gratuita.