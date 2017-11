I Jogos Paradesportivos do Natal serão abertos nesta quinta-feira

A programação dos jogos vai acontecer em Petrópolis, na praça esportiva de grande valor histórico para a cidade: o Palácio dos Esportes Djalma Maranhão. Na cerimônia de abertura, haverá o desfile das delegações, juramento dos atletas, acendimento da pira paralímpica e apresentações culturais. Os paratletas disputam medalhas no sábado (18) e domingo (19).No sábado (18) as partidas do goalball têm início às 09h na arena do ginásio, seguindo no turno da tarde. Enquanto isso, no auditório da praça esportiva acontece às 13h30 halterofilismo. No domingo (19) as atividades se concentram pela manhã. Às 7h30 uma corrida infantil vai reunir 100 crianças de 02 a 16 anos, portadoras de necessidades especiais, em circuitos de 50m, 100m, 200m, 300m e 500m em torno da Praça Pedro Velho (Praça Cívica). Simultaneamente ocorre bocha paralímpica na quadra e tênis de mesa no piso superior do Palácio.Dentro da programação dos I Jogos Paradesportivos do Natal, minicursos e palestras, direcionados a universitários de educação física e da área de saúde deram o pontapé inicial do campeonato inclusivo no último fim de semana. Nos workshops os alunos aprenderam a parte teórica das modalidades que integram o torneio. Durante a realização dos jogos, os inscritos vão poder colocar em prática aquilo que aprenderam e atuar como monitores paradesportivos.Os Jogos Paradesportivos do Natal é uma iniciativa inédita que visa atingir mais de 1000 pessoas envolvidas diretamente entre atletas, familiares, professores, universitários e instituições. A programação é gratuita e aberta ao público.