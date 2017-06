Inscrições para 23ª edição da Corrida Soldados do Fogo encerram hoje

corridasoldadosdofogo.com.br

As inscrições para a corrida de rua mais disputa do Rio Grande do Norte encerram no próximo domingo (18). A 23ª edição da Corrida Soldados do Fogo marca o início das comemorações do centenário do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN). A prova será realizada no dia 1 de julho, às 16h, em Natal, e as inscrições podem ser feitas, exclusivamente, pelo site www.corridasoldadosdofogo.com.br.

A Corrida contará com percursos de 10km e 5km, divididos entre as categorias geral, portadores de necessidades especiais e bombeiro militar do RN. Serão premiados com uma quantia em dinheiro os cinco primeiros colocados nas categorias de 10 km (categoria geral e Bombeiro Militar). Além disso, todos os participantes receberão medalha e todas as categorias serão premiadas com troféu, exceto as faixas etárias que receberão medalhas especiais.

Os participantes regularmente enquadrados na categoria de PNE, masculino e feminino, que completarem a prova na 1º colocação, também receberão premiação pecuniária, além de medalhas de participação e troféus. Em 2017 as inscrições serão limitadas em dois mil atletas. Mais informações sobre a prova podem ser obtidas através do e-mail [email protected]. A organização da prova é de responsabilidade da empresa HC Sports