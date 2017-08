Juazeirense vence o Globo por 3 a 1 na 1ª semi-final da Série D

Juazeirense (BA) e Globo começaram a decidir quem será o primeiro finalista da Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado (19). No confronto de ida da semifinal entre as equipes, disputado no Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), o time da casa levou a melhor e venceu por 3 a 1.



Com o resultado, o Cancão de Fogo joga o confronto da volta com a vantagem do empate para chegar à final. Também pode perder por dois gols de diferença, desde que marque. Já o Globo avança se fizer 2 a 0 ou vencer por três gols de diferença. Se o time potiguar devolver o placar da ida, a decisão vai para os pênaltis.



Controlando mais as ações da partida, a Juazeirense abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, com gol do atacante Robert. Aos 16 do segundo tempo, Gláucio recebeu na área e empatou para o Globo. Quatro minutos depois, Juninho Tardelli colocou o time baiano na frente novamente. Quase perto do final da partida, Rayllan foi derrubado na área, e Alex Sandro cobrou o pênalti para o Cancão: 3 a 1.



O jogo de volta entre Globo e Juazeirense está marcado para o próximo domingo (27), às 17h, no Barrettão, em Ceará-Mirim.