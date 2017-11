Judas Tadeu oficializa pedido de renúncia da presidência do ABC

Arquivo/ABC FC Judas Tadeu entregou na manhã desta sexta-feira a renúncia oficial da presidência do ABC e defendeu a união dos abcdistas.

O presidente do ABC , Judas Tadeu, pediu renúncia do cargo na manhã desta sexta-feira (10), ato este que foi entregue ao presidente do Conselho Deliberativo, Cláudio Roberto Alves Emerenciano.

Com a renúncia do presidente Judas Tadeu, o presidente do Conselho Deliberativo, Cláudio Roberto Alves Emerenciano, fará a devida comunicação ao vice-presidente do clube, Rodrigo Salustino Cyro Costa, que encontra-se licenciado, para os fins necessários.



Em pronunciamento, o agora ex-presidente disse que fez o gesto em nome da união dos abcdistas. Judas também o Clube do Povo precisa de um "novo ciclo político".



Confira a mensagem do ex-presidente Judas Tadeu:

“Renuncio hoje ao cargo de presidente do ABC Futebol Clube. Foi e está sendo muito difícil e doloroso para mim, mas tive esse gesto de desprendimento para que ocorra a união de todos os abecedistas, num ambiente de pacificação que espero que se inicie daqui por diante. Conversei por alguns dias com grandes abecedistas, e tomei a decisão após a reflexão de que o ABC precisa de um novo ciclo político, onde prevaleça a somação de esforços e união de todos. Não devem existir divisões no ABC. Tenho a firme esperança de que com a minha atitude, o clube comece uma nova vida sem brigas internas. Sempre estarei à disposição do Mais Querido para o que for preciso. O ABC, permanentemente, em qualquer situação, pode contar comigo. Deixo aqui esta palavra não de adeus, mas de unificação do clube, com a humildade suficiente para pedir que todos compreendam o meu gesto e se unam em torno da nossa única causa, que é o bem do ABC, e as vitórias e conquistas que haveremos de obter juntos. Meu muito obrigado a todos que fazem o ABC, e à sua imensa torcida. Com o ABC unido, melhores dias virão”.