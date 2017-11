Maxaranguape vai receber etapa do Litoral Esportivo

Já estão abertas as inscrições para a terceira etapa do Litoral Esportivo 2017. O evento promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, será realizado nos dias 25 e 26 de novembro no município de Maxaranguape, nas modalidades de trekking de orientação, beach soccer, hand beach, surfe e vôlei de praia, nas categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

O evento será realizado em parceria com a prefeitura municipal de Maxaranguape e a inscrição dos participantes é aberta para os alunos/atletas devidamente matriculados na rede pública e privada de ensino da região. Depois da praia de Maxaranguape, a próxima etapa do Litoral Esportivo será em São Bento do Norte, cuja data será definida pela SEEL nos próximos dias.

O Litoral Esportivo, cuja missão é promover o esporte nas comunidades litorâneas do Rio Grande do Norte, foi um sucesso de público em 2016 e neste ano já atingiu a marca de mais de 250 alunos participantes nas etapas de Búzios e Guamaré. "Esperamos repetir esse mesmo em Maxaranguape que receberá pela primeira vez esse importante evento esportivo do Governo do Estado", disse o secretário da SEEL, Canindé de França.

Prazo de Inscrições até o dia 22 de novembro

ACESSE AQUI O LINK E FAÇA SUA INSCRIÇÃO