Natal recebe última etapa do Circuito Gillette de Tênis e Beach Tennis

A capital potiguar está recebendo a segunda e última etapa deste ano do Circuito Gillette de Tênis e Beach Tennis. As provas começaram na quinta-feira (16) e acontecem no Aeroclube de Natal.

Com 11 dias de disputa, o evento esportivo caiu no gosto das famílias potiguares e já é considerado como a maior competição das modalidades na região Nordeste.

Estão inscritos mais de 400 atletas que disputarão em 32 categorias. O circuito está dividido da seguinte maneira: Até o dia 19, acontecem as disputas de beach tennis e, de 23 a 26, será a vez da competição de tênis infantojuvenil.

De acordo com o organizador da prova, Gabriel Negreiros, nesta última etapa de 2017 o público pode aguardar grandes jogos. “Vamos receber gente de várias partes do Nordeste e em todas as categorias teremos atletas aproveitando para testar seus desempenho e habilidades”, diz.

O interesse pelo tênis e o beach tennis tem crescido no Rio Grande do Norte. No final de setembro, quando aconteceu a primeira etapa do Circuito, mais de quatro mil pessoas prestigiaram as cerca de 800 partidas promovidas pela competição. “São esportes democráticos que caem facilmente no gosto das pessoas e que têm atraído famílias inteiras” explica Negreiros.

A última etapa do Circuito Gillette de Tênis e Beach Tennis é promovido pela HC Sports e Fábrica de Esportes, empresas responsáveis por organizar os principais eventos esportivos do Estado.