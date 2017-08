Natal Scorpions busca liderança contra pernambucanos

O Natal Scorpions volta à batalha em busca da segunda vitória consecutiva e da manutenção da liderança do grupo Norte da Conferência Nordeste da Liga Nacional de Futebol Americano 2017. O adversário dos potiguares no próximo domingo (27), às 15h, na Arena das Dunas, será o Arcoverde Templários (PE).

Em campo, os natalenses buscam a manutenção da boa fase. Na primeira rodada da competição, o Natal Scorpions venceu os cearenses do Roma Gladiadores, em Fortaleza (CE), por 14 a 6. Destaque para os jogadores de defesa Joe Small e Vitor Palhano, e de ataque André Coutinho e Daniel Torres.

“Será um jogo muito duro. Eles contam com um esquema de jogo muito trancado, que promove mais contato físico e desgaste, além de formações ofensivas interessantes, bem dinâmicas. Nossa defesa deve se manter bem atenta, pois qualquer distração ou erro pode nos custar touchdowns. Sem falar que no jogo da temporada passada, contra eles, perdemos por um ponto e isso ainda nos incomoda”, avaliou Halan Fernandes, membro da comissão técnica do Natal Scorpions.

Além do jogo, será um domingo de lazer, com espaço kids, apresentação de DJ, sorteios de brindes, espaço para alimentação com bar e lanchonete e a presença da Loja do Scorpions. Os portões da Arena abrem às 13h.

INGRESSOS:

Os ingressos para Natal Scorpions (RN) x Arcoverde Templários (PE) já se encontram à venda aos preços de R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada).

Comprando no Natal Scorpions Delivery, mas mídias sociais do Natal Scorpions (Facebook.com/NatalScorpions e Instagram.com/NatalScorpions) ou diretamente com os atletas, você garante seu ingresso pelo preço promocional de R$ 20,00 e ainda recebe em casa ou local desejado. Para adquirir, basta entrar em contato pelo WhatsApp Scorpions Delivery: (84) 98189-2261.

Além dessas opções, os ingressos estão à venda: na lojas Sport Master (Midway, Natal Shopping e Norte Shopping), no Pittsburg da Prudente de Morais, na Gol Mania Store e no site da Arena das Dunas: www.arenadunas.com.br.

Imagens do jogo de estreia: https://www.youtube.com/watch?v=vV-6Qf6ZBIo.

Mais informações: Rafael Morais (84) 98899-1001