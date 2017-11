No último amistoso do ano, Brasil empata com a Inglaterra em 0 a 0

Lucas Figueiredo/CBF Seleção Brasileira se impôs desde o apito inicial e dominou as ações, mas não conseguiu sair do 0 a 0 com a Inglaterra.

A seleção brasileira empata com a Inglaterra em 0 a 0 no último amistoso antes do sorteio que definirá os grupos da Copa do Mundo de 2018. Jogo aconteceu nesta terça-feira às 18h (horário de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres.

O jogo é o último amistoso que o treinador Tite faz com a seleção em 2017. No anterior, contra o Japão, na última sexta-feira (10), o Brasil venceu por 3 a 1, com gols de Neymar, Gabriel Jesus e Marcelo.

Bem próximo da formação ideal para a Copa da Rússia, Tite terá apenas mais dois amistosos, em março do ano que vem, para definir a lista oficial de 23 convocados.

O jogo

A Seleção Brasileira se impôs desde o apito inicial e dominou as ações no primeiro tempo de jogo. Com uma postura ofensiva, o Brasil aplicou uma marcação adiantada e pressionou a saída de bola da Inglaterra que, por sua vez, se fechou. Para furar o bloqueio defensivo e achar brechas na zaga inglesa, a Canarinho explorou as tabelas e infiltrações em velocidade. Apesar do domínio territorial, o gol brasileiro não saiu e as equipes foram para o intervalo zeradas.

A Seleção Brasileira voltou com a mesma intensidade e obrigou Hart a trabalhar logo no primeiro minuto do segundo tempo. Após passe na medida de Neymar, Coutinho finalizou na saída do goleiro, que salvou com as pernas. A pressão continuou e o Brasil ficou muito perto de balançar as redes aos 31 minutos. Fernandinho antecipou a jogada, arrancou pelo meio e soltou a bomba de fora da área, mas acertou o pé da trave. Aos 39, Neymar achou Paulinho como elemento surpresa. O meia invadiu a área e chutou forte no peito de Hart. Fim de jogo: 0 a 0.

BRASIL: Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto (Fernandinho); Neymar, Philippe Coutinho (Willian) e Gabriel Jesus (Firmino). Técnico: Tite