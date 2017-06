Secretaria de Esportes cria escolinha de futebol para alunos da rede pública

Para a Secretária de Esportes do Município, Danielle Mafra, o projeto pode beneficiar diversas famílias. "Com as escolinhas de futebol femininas e masculinas podemos explorar o potencial dos nossos jovens, e mostrar também que as meninas nasceram para o futebol e para o esporte. Vamos atingir muitas famílias e revelar talentos", destaca.Para realizar a inscrição é necessário que o responsável compareça à sede da SEL, situada à rua Potengi, 409, portando cópia de RG e CPF do aluno e uma foto 3x4. Ainda é preciso apresentar comprovante de residência e declaração de matrícula e frequência escolar, fornecida pela instituição de ensino. Serão aceitos meninos e meninas de 11 a 15 anos.As atividades do projeto vão acontecer no Centro Desportivo de Cidade Satélite com professores da SEL duas vezes por semana. Na segunda-feira o horário será das 18h às 19h; às quartas-feiras, das 17h30 às 18h30. Será disponibilizada uma equipe de preparadores físicos e profissionais de educação física para realizar o treinamento com exercícios físicos de preparo e prática do futebol.O projeto da escolinha de futebol feminino ainda é uma forma de fomentar a inserção da mulher nessa modalidade esportiva. A ideia também é pensada como uma maneira delas formarem equipes para competir futuramente na Copa Natal de Futebol Feminino, que em 2017 chega à sua quarta edição.