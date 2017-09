Seleção Brasileira empata em 1 a 1 com a Colômbia

Com a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas já garantida, a Seleção Brasileira voltou a campo nesta terça-feira (5) para duelar com a Colômbia, vice-líder. Em Barranquilla, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, o duelo entre os líderes terminou empatado em 1 a 1. O gol brasileiro foi marcado pelo atacante Willian, no último minuto do primeiro tempo.

Vindo de nove vitórias e um empate nas últimas 10 rodadas, a Seleção Brasileira continua liderando com muita folga. São 37 pontos conquistados em 16 partidas. O Brasil fecha a participação nas Eliminatórias contra a Bolívia e o Chile em outubro.

O jogo

Jogando em casa, a Colômbia tentou pressionar, mas o Brasil valorizou a posse de bola e criou as principais chances do primeiro tempo. Aos três minutos, Paulinho apareceu como elemento surpresa e quase marcou de cabeça. Aos 16, Fernandinho foi travado na hora do chute. James tentou responder aos 22 e parou nas mãos de Alisson.



Aos 27 minutos, Firmino teve a principal oportunidade de abrir o placar, bateu colocado, mas Ospina evitou o gol brasileiro com as pontas dos dedos. Aos 32, Neymar puxou o contra-ataque, invadiu a área e também assustou. Já nos acréscimos, Willian recebeu do camisa 10 e, de primeira, acertou o ângulo do goleiro colombiano. Um golaço que inaugurou o marcador, 1 a 0.

Em vantagem, a Seleção Brasileira controlou as ações na volta do intervalo, mas foi a Colômbia que balançou as redes e empatou a partida aos 10 minutos com Falcao García de cabeça. Com o gol, os colombianos tentaram pressionar e acertaram a trave em cobrança de falta de James Rodríguez. O Brasil respondeu com Firmino, aos 16, mas Ospina segurou firme o cabeceio do atacante.



No lance seguinte, Paulinho soltou a bomba e assustou de fora da área. Também de longa distância, Neymar arriscou aos 33 minutos e a bola saiu à direita. Na reta final, as equipes foram em busca da vitória, mas o empate persistiu até o fim: 1 a 1.

Brasil: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva (Rodrigo Caio), Marquinhos e Filipe Luis; Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto (Philippe Coutinho); Willian, Roberto Firmino (Gabriel Jesus) e Neymar. Técnico: Tite