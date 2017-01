Sorteio define final da IV Copa Natal de Futebol Sub 15 e final da III Copa dos Campeões

Os dirigentes dos clubes participantes da IV Copa Natal de Futebol Sub 15 e III Copa dos Campeões se reuniram nesta segunda-feira (16), com a equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) para definir os detalhes da reta final dos respectivos campeonatos. A reunião aconteceu no fim da manhã no Palácio dos Esportes Djalma Maranhão e teve como objetivo sortear as chaves dos jogos e o local de confronto das equipes. As disputas tiveram início na segunda quinzena de dezembro e seguem até 04 de fevereiro com realização da SEL e Prefeitura do Natal.A partir de desta terça-feira (17) as rodadas da III Copa do Campeões já começam a acontecer e seguem na sexta-feira (20) e no sábado (21). O início das quartas de final do campeonato sub 15 acontecem no domingo (22) e terça-feira (24).Para Cyrillo Fernandes, Diretor do Departamento de Quadras Esportivas da SEL e um dos coordenadores dos torneios, as copas movimentam os bairros e animam os atletas. "Nossas copas estão caminhando com sucesso desde as primeiras edições. O pessoal participa com vontade, pois sabe que é uma vitrine para quem deseja seguir carreira profissional no futebol", afirma.José Willian de Moura, Diretor do Alecrim, reconhece a oportunidade que a Copa dos Campeões proporciona ao seu time. "É muito bom por estar divulgando nosso futebol e começar a valorizar aqueles jovens que não têm chances nos times profissionais. Quando a gente joga, muitos já vão pensando em mostrar um bom trabalho aos olheiros dos grandes clubes que vêm assistir nossas partidas", indica.Gilson Fagundes, dirigente do Projeto Educando Através do Esporte (PEF) de Nova Descoberta, destaca as conquistas que já teve com a Copa Natal de Futebol Sub 15. "O projeto das copas são um espelho para os clubes. Do PEF já saíram vários atletas para times de renome nacional, como o Sport Clube do Recife e Bahia", ressalta.Em 2017 a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer optou por realizar os campeonatos no período de férias como estratégia para ocupar as crianças. Mais de 1000 atletas estão sendo beneficiados com o esporte durante a realização simultânea do certame. Os jogos acontecem nos centros desportivos da cidade.