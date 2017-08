Aldo Clemente se despede da Câmara após decisão judicial

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Natal, o vereador Aldo Clemente (PMB) usou a tribuna da Casa para fazer pronunciamento de despedida nesta quarta-feira (30). Com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a vaga será ocupada pelo suplente Ary Gomes (PDT), que será empossado no mandato nesta quinta-feira (31).

O parlamentar do PMB disse, em seu discurso, que a “Justiça tem que ser séria, ordeira e que cumpra com seu papel constitucional”. “Uso a tribuna da Câmara não pela ultima vez, mas na vida pública que escolhi, eu não a deixarei. É um até breve”, garantiu. Durante seu discurso, Aldo Clemente recebeu aparte dos vereadores presentes à sessão ordinária ressaltando a importância de seu trabalho no Parlamento e lamentando a sua saída da Casa Legislativa. Aldo informou que vai recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Supremo Tribunal Federal (STF).