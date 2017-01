Câmara Municipal nomeia novos gestores para este biênio

Na Direção da TV e Rádio Câmara, na Assessoria de Comunicação e no Cerimonial permanecem, respectivamente, Virgínia Coelli, João Ferreira e João Batista Santana. Na chefia do Departamento Administrativo e Financeiro está Iracy de Azevedo. Francisco Gilson de Carvalho e Severino Simião continuam, respectivamente, à frente da Gerência de Gestão de Pessoas e da Gerência Financeira. Simone Cabral é a nova Chefe do Departamento de Planejamento e Projetos Especiais.

Para a Direção Geral do Legislativo natalense, foi nomeado Juliano Bandeira Monteiro Santos. Ele é publicitário e atuava no setor privado. "A experiência do setor privado aplicada ao público pode trazer excelentes resultados. Nosso dever neste primeiro momento é arrumar a Casa, fazendo o levantamento de todas as atividades para que se possa tomar as primeiras medidas administrativas focadas no trabalho e bem-estar social, em consonância com a Presidência", declarou.