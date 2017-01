Prefeito de Ielmo Marinho decreta situação de emergência nas áreas de saúde e educação do município

O prefeito do município de Ielmo Marinho, Dr. Cássio (PMDB), que tomou posse no cargo no dia 01 de janeiro de 2017, decretou situação de emergência nas áreas de saúde e educação da cidade, nesta terça-feira (24).

De acordo com a prefeitura, a gestão anterior não forneceu à Equipe de Transição de mandato o acesso às informações, dados e documentos importantes sobre as duas áreas.

Na área da saúde do município, a atual gestão não recebeu os relatórios quadrimestrais de 2016, além de não ter sido dita qualquer informação sobre as audiências públicas para apresentação dos relatórios quadrimestrais dos anos de 2015 e 2016. As unidades de saúde sofrem atualmente com a falta de equipamentos médicos, medicamentos hospitalares, material laboratorial, material de limpeza, infraestrutura sucateada, além da frota de veículos em situação precária e paralisada.

Na área da Educação, foi repassado apenas uma relação dos convênio e contratos em execução no município, sem contudo, qualquer detalhe acerca de seus estágios ou pagamentos efetuados de convênios em curso, o que impossibilitou a conclusão do referido relatório. Em Ielmo Marinho, várias escolas em situação precária estão com risco iminente de acidente e ameaça grave à integridade física e vida dos alunos.