Prefeito de Natal empossa novos secretários da administração municipal

O prefeito de Natal Carlos Eduardo deu posse ao novo secretariado de sua gestão na manhã desta sexta-feira (3), em solenidade no auditório do Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte. Ao todo foram 13 novos secretários empossados que passam a compor o primeiro escalão da gestão municipal. O ato contou com a presença de representantes de entidades do comércio e da indústria, o presidente da OAB, Paulo Coutinho, deputados estaduais, vereadores e a sociedade civil.Além de apresentar à sociedade o secretariado que vai auxiliá-lo e, que passam a comandar as pastas do governo municipal no quadriênio 2017/2020. Carlos Eduardo destacou seu trabalho à frente do município e repassou as primeiras diretrizes administrativas a serem cumpridas pelos colaboradores. Para o chefe do Executivo Municipal, a nova equipe tem o compromisso de trabalhar para que a cidade vença seus problemas e cresça. "Todos os secretários têm o perfil técnico para exercer as funções, apesar da crise que o país passa e que também tem reflexo em Natal, mas vamos continuar resistindo e acreditando que o Brasil vai melhorar", afirmou.Carlos Eduardo ainda destacou o trabalho com políticas públicas para Natal, e que é um privilégio cuidar de mais de 850 mil habitantes. "Nossa gestão continuará trabalhando com políticas públicas para saúde, educação, assistência social, meio ambiente, esporte, cultura e lazer. Vamos trabalhar ainda mais para melhorar a cada dia nossa cidade", disse.Alguns secretários foram apenas remanejados para outras pastas, como é que o caso de Virgínia Ferreira, que assume a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb). Virgínia falou em nome de todo o secretariado. Ela destacou a responsabilidade de continuar ajudando na administração da capital potiguar."Estamos com a responsabilidade de dá continuidade à gestão com lisura e compromisso. Vamos seguir o programa de governo com muita transparência"As demais secretarias das administrações direta e indireta continuam sob o comando dos seus atuais secretários.Tomaram posse os seguintes secretários:• Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes (Seharpe) - Carlson Geraldo Correia Gomes• Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semdes) - João Paulo Mendes Sales• Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (Semul) - Andrea Ramalho Pereira de Araújo Alves• Secretaria Municipal de Administração (Semad) - Adamires França• Secretaria Municipal de Obras Públicas e infraestrutura (Semov)- Carlos Frederico Queiroz• Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana)- Cláudio Henrique Pessoa Porpino• Secretaria Municipal de Turismo (Setur) - Christiane Alecrim• Secretaria Municipal de Planejamento (Sempla) - Glenda Dantas Ferreira• Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur)- Jerônimo da Câmara Ferreira de Melo• Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Sel) - José Vanildo da Silva• Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) - Maria Virginia Ferreira Lopes• Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município do Natal (Arsban) - Maria Aparecida de França Gomes• Ouvidoria Geral do Município - Rodrigo Ferraz Quidute