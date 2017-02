Prefeito expõe metas administrativas para Natal em mensagem anual à CMN

Na infraestrutura, o prefeito Carlos Eduardo elencou metas como a construção dos acessos na orla marítima e a conclusão dos serviços de saneamento integrado dos conjuntos Brasil Novo e Novo Horizonte, que estão em andamento. Estas obras também vão chegar, pontuou ele, aos loteamentos José Sarney, Vila Paraíso e Parque dos Coqueiros.

A cultura mereceu menção especial de Carlos Eduardo, com ênfase na opção administrativa pela democratização do acesso aos recursos da área com a política de editais. O chefe do Executivo mostrou otimismo ao lembrar que o Carnaval de Natal está consolidado, atingido o terceiro lugar entre as festas do gênero no Nordeste. Sem contar com o São João e o Natal em Natal, uma festa plural onde há espaço para todas as manifestações culturais. “São investimentos na chamada economia criativa que geram emprego e renda”, observou o prefeito, chamando a atenção para o impacto das ações culturais no fluxo turístico de Natal, fazendo com que toda a cadeia produtiva do setor ganhe, em especial a rede hoteleira, frequentemente com 100% de ocupação.

O prefeito encerrou a mensagem saudando a Câmara Municipal de Natal. Ele classificou o Legislativo como fundamental no processo de resgate da cidade e disse que espera contar com a contribuição dos parlamentares neste trabalho em busca de uma Natal mais justa, humana e igualitária para os seus cidadãos. “Todos sabem, já administrei essa cidade sem crise econômica, no entanto, administrei nos últimos quatro anos enfrentando o desmantelamento da administração pelo descalabro a que sucedi. E, depois, administrei sob a mais cruel recessão da história recente do país", lembrou o prefeito. Para arrematar na sequência: "Com responsabilidade e compromisso, temos conduzido a cidade para reagir. Sou um homem de fé e jamais perdi a esperança, apesar de todas as dificuldades. Por isso mesmo, vamos seguir confiantes”.