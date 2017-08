TV Câmara se renova e lança novos programas

A TV Câmara está renovando sua programação com novos programas e novos cenários, proporcionando maior cobertura do trabalho legislativo da Câmara Municipal da capital e mais interação deste trabalho com a sociedade. A TV legislativa opera no canal 10 (Cabo) e 51.4 (Aberto Digital) e ainda pela internet no seu canal do youtube (www.youtube.com/TVCamaraNatal) ou no site do legislativo natalense (camaramunicipaldenatal.com.br).

"Estamos com novos cenários para mudar um pouco a cara da TV, com mais informação, entretenimento, cultura, esporte e mais espaço para a cobertura dos trabalhos do legislativo. O Câmara Repórter, que é nosso jornal diário, está, além de novo cenário, com a sua segunda edição, que vai ao ar às 8h30min, mais completa e terá 30 minutos de duração. Vai contar agora com uma entrevista de estúdio", explica a diretora da emissora, Virgínia Coelli.