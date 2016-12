Vereadores ampliam recursos para a educação infantil na LOA 2017

Uma sessão extraordinária realizada, na Câmara Municipal de Natal, deu prosseguimento à votação da Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa do Município durante o exercício financeiro de 2017. Trata-se de um orçamento de R$ 2,473 bilhões e 204 emendas encaminhadas pelos vereadores afim de efetuar as mudanças que se façam necessárias. Até agora 198 emendas foram apreciadas e 160 aprovadas, restando apenas seis emendas relacionadas à saúde para votação na próxima segunda-feira (26).

O destaque deste terceiro dia de discussões foi o acréscimo de R$ 3,350 milhões para a educação infantil (creches e pré-escolas), garantidos por meio de uma emenda da vereadora Eleika Bezerra (PSL) no valor de R$ 900 mil, outros 700 mil direcionados pela emenda da vereadora Júlia Arruda (PDT) e 800 mil que já estavam previstos no orçamento do Município, além de um complemento de 950 mil oferecidos por 16 vereadores através de suas emendas impositivas.