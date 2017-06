Vereadores iniciam atividades do Câmara Cidadã no bairro de Nazaré

Começaram a ser oferecidos na manhã de hoje (20) uma gama de serviços e atividades assistenciais no bairro de Nazaré, zona norte de Natal, por meio do projeto Câmara Cidadão, em que a Câmara Municipal de Natal se instala com suas atividades legislativas e serviços de parceiros em bairros da cidade. A abertura desta edição ocorreu com a presença de vereadores, servidores, populares e ainda a Secretária Estadual de Trabalho e Assistência Social, Juliane Faria, representando o governador Robinson Faria; o deputado estadual Jacó Jácome (PSD), representando a Assembleia Legislativa; e a secretária adjunta de Planejamento do Município, Joana Guerra, representando do prefeito Carlos Eduardo.

"O Câmara Cidadã tem o objetivo de aproximar a população cada vez mais da Câmara, que vai ouvir e levar as reivindicações para a Prefeitura. Os vereadores estão aqui com seus gabinetes itinerantes para isso. Essa edição está maior que a edição passada, com mais serviços, mais atividades desenvolvidas, mais parceiros e com isso temos certeza que terá um sucesso maior que a anterior", destacou o presidente da Câmara vereador Raniere Barbosa (PDT). Com a parceria do Governo do Estado e da Prefeitura de Natal, além das instituições do Sistema Fecomércio (Sesc e Senac) e parceiros, como a universidade Estácio de Sá, Forças Armadas, Academia Norte-riograndense de Letras e ONGs, até a próxima quinta-feira (22), as atividades da Câmara Municipal de Natal serão realizadas no Santuário dos Mártires, bairro de Nazaré, onde haverá programação social, legislativa, religiosa, esportiva e cultural. Os vereadores estarão no local debatendo os principais problemas da região e diversos serviços gratuitos serão oferecidos aos moradores.