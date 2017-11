Após assalto, Hamilton reclama de insegurança: 'Acontece todo ano'

Campeão da Fórmula 1 em 2017, Lewis Hamilton reclamou do assalto sofrido por funcionários da Mercedes nos arredores do Autódromo de Interlagos, ao final do primeiro dia de treinos livres, nesta sexta-feira (10).

Em sua conta no Twitter, o inglês publicou que "algumas pessoas da minha equipe foram ameaçadas por armas na última noite deixando o autódromo aqui no Brasil". "Foram disparados tiros e as armas foram apontadas para a cabeça deles. Isso é decepcionante de saber. Por favor, rezem por esses colegas que estão aqui como profissionais hoje, mesmo abalados", adicionou.

Em outro tweet, ele falou que incidentes semelhantes acontecem todos os anos no Brasil e que "a Fórmula 1 e as equipes precisam fazer mais, não há desculpa".



Um grupo de funcionários da Mercedes foi assaltado na noite de sexta-feira por homens armados na saída do autódromo de Interlagos, onde no domingo (12) será disputado o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

Os funcionários da Mercedes estavam dentro de um micro-ônibus e foram assaltados à mão armada quando deixavam o circuito, segundo explicou à Agência EFE o assessor de imprensa da Mercedes, Felix Siggemann.

Antes, os ladrões tentaram roubar um carro blindado da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), mas o motorista conseguiu escapar, disse o chefe de comunicação da entidade, Mateo Bonciani, que estava no interior do veículo.

Um grupo de homens com duas pistolas tentou quebrar os vidros do veículo, mas não efetuou nenhum disparo, e os três passageiros do carro conseguiram fugir, segundo o seu relato. "O motorista reagiu perfeitamente", disse Bonciani.