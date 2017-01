O ABC anunciou a contratação do zagueiro Oswaldo, ex-Sport Club do Recife. O atleta, que foi lançado nos profissionais do "Leão da Ilha" pelo treinador Geninho, deve se apresentar no CT Alvinegro na próxima segunda-feira.

A contratação foi anunciada pelo vice-presidente de Futebol, Leonardo Arruda, por empréstimo até 30 de novembro.