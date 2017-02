ABC empata com Ceilândia e garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil

ABC FC O ABC empatou com o Ceilândia/DF, por 1x1, e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil.

O ABC empatou com o Ceilândia/DF, por 1x1, e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O jogo aconteceu em Brasília, na tarde desta quarta-feira (15). Jogando em casa, o time candango saiu atrás do placar, mas chegou ao empate no segundo tempo.

O gol do alvinegro foi marcado pelo meia Erivélton, aos 27 minutos do 1º tempo. O Ceilândia empatou na etapa final em cobrança de pênalti de Elivelto.

Com a classificação, o ABC terá como adversário o Audax-SP, carrasco do rival América. O detalhe na segunda fase é que apesar de seguir em jogo único, o resultado do empate leva a partida para a decisão por pênaltis.