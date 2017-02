ABC faz o dever de casa e vence o Itabaiana no Frasqueirão por 3 a 0

Andrei Torres/ABC FC Mais Querido volta a campo pelo Campeonato Potiguar e enfrentará o Potiguar de Mossoró, quarta-feira (8), às 19h15, no Frasqueirão.

O Mais Querido conseguiu um importante resultado pela Copa do Nordeste. Jogando na noite deste domingo (5), no estádio Frasqueirão, pela 2ª rodada da competição, o ABC enfrentou o Itabaiana/SE e venceu o adversário por 3 a 0. Os gols do triunfo abecedista foram marcados por Nando (2) e Caio Mancha.

Com o resultado, o Clube do Povo somou os três primeiros pontos no campeonato e ficou na 3ª colocação na classificação do Grupo D. O próximo jogo do Alvinegro na Copa do Nordeste está marcado para o sábado (11), contra o CRB/AL, às 20h30, horário de Natal, novamente no Frasqueirão.

Antes, o Mais Querido volta a campo pelo Campeonato Potiguar e enfrentará o Potiguar de Mossoró, quarta-feira (8), às 19h15, no Frasqueirão.