ABC fica no empate sem gols contra o Baraúnas

Andrei Torres/ABC FC O ABC não conseguiu superar a defesa do Baraúnas em partida realizada na noite desta quarta-feira, no Edgarzão, em Assu.

O ABC enfrentou o Baraúnas na noite desta quarta-feira (18), no estádio Edgarzão, na cidade de Assu (RN), em jogo válido pela 2ª rodada do primeiro turno do Campeonato Potiguar, e acabou ficando no empate em 0 a 0.

Com o resultado, o Clube do Povo chegou aos quatro pontos conquistados e se mantém na ponta da classificação.

O próximo compromisso do Alvinegro na competição está marcado para o próximo sábado (21), quando fará o clássico contra o América, às 19h30, na Arena das Dunas.