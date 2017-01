ABC goleia o Santa Cruz de Natal no Frasqueirão

O ABC enfrentou o Santa Cruz de Natal na tarde/noite deste domingo (29), no estádio Frasqueirão, em jogo válido pela 4ª rodada do primeiro turno do Campeonato Potiguar, e goleou o adversário por 4 a 1. Os gols abecedistas foram marcados por Nando (2), Erivélton e Gegê.

Com o resultado, o Clube do Povo chegou aos 10 pontos conquistados e assumiu a liderança isolada do turno. O próximo compromisso do Alvinegro está marcado para quarta-feira (01), contra o Assu, às 19h15, no estádio Edgarzão, em Assu.

O atacante Nando mais uma vez foi um dos destaques do Mais Querido. O artilheiro marcou dois dos quatro gols do Alvinegro e destacou a importância do resultado.

“Fico feliz em mais uma vez ter ajudado o ABC com meus gols e mais ainda pela importante vitória. Temos que entrar sempre assim, para vencer. Viemos de uma derrota no meio de semana, pela Copa do Nordeste, um resultado que não queríamos e que não mostra a força da nossa equipe, mas trabalhamos, não baixamos a cabeça, e hoje conseguimos um grande resultado”, declarou o goleador.

Nando comentou a chegada da equipe à liderança do turno e afirmou que esse é o objetivo. “O resultado nos coloca na liderança e isso é importante. Queremos logo conseguir os pontos que nos garanta na final do turno e esse é o nosso objetivo. Vamos manter o foco, seguir trabalhando e continuar firme em busca do título”.