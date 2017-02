ABC pressiona, mas fica no empate contra o CRB

O Mais Querido enfrentou o CRB/AL neste sábado (11), no estádio Frasqueirão, em jogo válido pela 3ª rodada do Grupo D da Copa do Nordeste, e ficou no empate sem gols contra o time alagoano.

Com o resultado, o Clube do Povo chegou aos quatro pontos conquistados e ficou na vice-liderança do grupo. O próximo compromisso do Alvinegro na competição está marcado para o dia 1º de março, contra o mesmo CRB/AL, em Maceió (AL).

O primeiro tempo foi dominado pelo ABC. O CRB mostrou que ainda está com dificuldades no setor ofensivo e insistiu nas jogadas pelo lado esquerdo com Mailson, que pouco conseguiu fazer. Apesar de a equipe potiguar jogar melhor, a zaga do Galo segurou as investidas do time abcdista.

Mas, logo aos 12 minutos, o Galo perdeu o volante Yuri, machucado e teve que queimar uma substituição. A substituição não alterou muito que foi o jogo. O ABC teve mais posse de bola, mas não soube reverter essa superioridade em gols. Mesmo comandado as jogadas, a equipe chegou pouco na defesa regatiana. E as vezes que chegou, foram em bolas cruzadas na área ou em bolas paradas.

Na única jogada que o goleiro Juliano foi acionado, foi em uma cobrança de falta, onde o arqueiro da equipe alvirrubra precisou se esticar para não tomar um gol de cobertura.

Já pelo lado do CRB, a única chance clara foi só nos acréscimos, depois de um bom lançamento do atacante Neto Baiano, do meio campo, para o atacante do CRB que chutou forte de fora da área e obrigou o goleiro Edson a fazer uma boa defesa.

No segundo tempo a tônica se repetiu e o ABC seguiu mandando no jogo. O técnico Léo Condé ainda deixar a equipe regatiana mais ofensiva com a entrada de Edson Ratinho no lugar de Marcos Martins e a entrada de Emaxwel no lugar de Mailson, que claramente estava desgastado.