ABC vence Criciúma por 3 a 1 no Frasqueirão

Dalberto (2) e Felipe Guedes fizeram os gols abecedistas, enquanto João Henrique marcou para os visitantes. Com o resultado, o Clube do Povo chegou aos 31 pontos conquistados e ficou na 20ª colocação na classificação da competição.O próximo compromisso do Alvinegro está marcado para terça-feira (14), quando enfrentará o Brasil/RS, às 19h30 (Horário de Natal), no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).