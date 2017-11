ABC vence o Oeste por 2 a 0 e deixa lanterna da Série B

O ABC venceu o Oeste por 2 a 0 no estádio Frasqueirão na tarde deste sábado (18) e deixa a lanterna da Série B após 16 rodadas consecutivas na posição. Já rebaixado, o objetivo do Alvinegro passou a ser terminar a competição fora da última colocação.



Com 34 pontos, o time passou o Náutico, novo lanterna com 32 pontos, e o Santa Cruz (34) e está na 18ª posição.

Para o técnico Ranielle Ribeiro, o Oeste era uma equipe dura de ser batida, já que brigava pelo acesso à Série A. Ele acredita que o Alvinegro teve mais volume de jogo no primeiro tempo e se preocupou quando o time não conseguiu converter isso em gol.

O ABC venceu o Oeste com gols de Eltinho e Matheus. O resultado, aliado à derrota do Santa Cruz e ao empate do Náutico, levou o Alvinegro à 18ª posição e ainda tirou o sonho do acesso do time de Barueri. A equipe potiguar se despede da Série B no próximo sábado, às 17h30 (horário de Brasília), contra o Ceará, no estádio Castelão.