ABC volta aos treinos nesta segunda de olho na Copa do Nordeste

Após a vitória por 1x0 no primeiro clássico do ano válido pela terceira rodada do estadual, o ABC volta suas atenções para outra competição. Trata-se da Copa do Nordeste.

O grupo se reapresenta nesta segunda-feira (23), a partir das 15h30, no Centro de Treinamento Alberi Ferreira de Matos já focado na estreia do principal torneio regional.

A abcedista inicia a disputa da competição na quarta-feira (25), quando enfrentará o CSA/AL, às 19h45, no estádio Rei Pelé, na cidade de Maceió (AL).