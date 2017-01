América e ABC fazem primeiro clássico do ano com briga pela liderança

Divulgação/Assessoria América e ABC realizam se enfrentam pela primeira vez em 2017 já com disputa pela liderança da Copa RN, na Arena das Dunas.

Passada a incerteza sobre a realização do primeiro Clássico-Rei do Campeonato Potiguar de 2017 neste domingo (22), América e ABC mantêm a concentração para brigar pela liderança da competição já nesta terceira rodada da Copa Cidade do Natal (1º turno), em jogo que será realizado na Arena das Dunas, às 16h.



Do lado do Alvirrubro, o técnico Felipe Surian conta com o retorno do volante Marcos Júnior - expulso na primeira rodada - mas por outro lado não sabe se poderá contar com o atacante Raul, que deixou o jogo da última quarta (18) com dores no músculo posterior da coxa direita.



Já o treinador Geninho tenta administrar pelo menos seis desfalques no Clube do Povo. No departamento médico estão os zagueiros Léo Fortunato e Vinícius, ambos machucados, e ainda tem a dúvida do meia Erivélton, que sentiu dores no último treino. A zaga tem ainda uma terceira ausência, pois Tiago Sala cumpre punição devido à expulsão no jogo contra o Baraúnas. Geninho espera também a regularização de Gegê e Echeverría.



Ficha Técnica



Copa Rio Grande do Norte



América x ABC



Local: Arena das Dunas

Horário: 16h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (CBF)

Assistentes: Flávio Gomes Barroca (CBF) e Lorival Cândido das Flores (CBF)