América perde para o Vitória na Copa do Nordeste por 2 x 1

O América perdeu por 2 x 1 para o Vitória em atuação pela Copa do Nordeste. Os times jogaram, na tarde desta sábado (11), no Estádio Barradão em Salvador-BA. O time alvirrubro sofreu 1 x 0 com gol contra de Maracás, em jogada do atacante Kieza do rubro-negro.

Chegou a empatar com Patrick cobrando falta no segundo tempo, mas aos 45 dessa etapa complementar o América engoliu insucesso. Lucas Bahia e goleiro Fred se atrapalharam, resultando no gol de André Lima.

Com o resultado, o América segue com 3 pontos no Grupo E e quarta colocação na tabela. O Vitória é o primeiro com seis pontos.