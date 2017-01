América vence o Botafogo-PB por 3 a 1 na estreia da Copa do Nordeste

Twitter/América FC O atacante do América Tony comemora após marcar o segundo gol do Alvirrubro na vitória por 3 a 1 contra o Botafogo-PB.

O América estreou a Copa do Nordeste de 2017 com uma boa vitória por 3 a 1 contra o Botafogo-PB na noite desta quinta-feira (26), na Arena das Dunas. Com o resultado, o Alvirrubro potiguar assume a liderança do Grupo E, ao lado do Vitória (BA), que derrotou o Sergipe, pelo mesmo placar.



O Mecão largou na frente ainda aos cinco minutos de bola rolando, com Michel Benhami. Aos 26, Raphael Luz marcou para o Belo e deixou tudo igual no marcador. Cinco minutos mais tarde, o time potiguar logo voltou a mandar no placar, com gol de Tony.



Na etapa final, o duelo ficou bem aberto e as duas equipes tiveram chances claras para marcar, mas o América soube aproveitar melhor e, já aos 39 minutos, liquidou a fatura com um golaço de Marcos Junior, de fora da área.



O Alvirrubro potiguar volta a jogar pelo Nordestão no próximo dia 4, quando enfrenta o Sergipe, no estádio Batistão. Antes disso, o Mecão busca melhorar sua posição na tabela do Campeonato Estadual, jogando no domingo (29) contra o Globo, no estádio Barrettão, em Ceará-Mirim.