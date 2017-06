América vence o Sergipe por 3 a 2 e se classifica para segunda fase

O América venceu o Sergipe por 3 a 2, neste domingo (18), na Arena das Dunas em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Alvirrubro se classificou para segunda fase.

A vitória deixou o Mecão com 12 pontos e a liderança do grupo A9. Já o Sergipe é o lanterna, já eliminado, com apenas três pontos.

O América abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo com gol de Tadeu. Em seguida Cascata e Danilo ampliaram o placar.

Na última rodada, o América vai defender a liderança fora de casa, contra o Murici, no Estádio José Gomes. O Sergipe recebe o Jacobina na Arena Batistão. Os dois jogos estão marcados para o domingo, às 16h.