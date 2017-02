CBF apresenta nova bola da temporada 2017

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta terça-feira a bola que será usada na Copa do Brasil e no Brasileirão de 2017. O novo modelo é chamado de Nike CBF Ordem 4, que tem predominância das cores azul e verde, com detalhes em amarelo e o escudo oficial da entidade.

Para aumentar a sensibilidade ao toque do jogador, a Nike CBF Ordem 4 teve a câmara atualizada. A bola tem o corte Nike Aerowtrac e uma camada comprimida de polietileno, que armazena energia e proporciona um voo mais preciso nos lançamentos.

A precisão geométrica distribui, uniformemente, a pressão para chutes fortes e precisos. A parte externa é feita de couro sintético e a câmara de ar de carbono látex.

A nova bola já estreia nesta semana na primeira rodada da Copa do Brasil. Entre os principais jogos estão Caldense-MG x Corinthians, Moto Club-MA x São Paulo, Santos-AP x Vasco e Campinense-PB x Ponte Preta.