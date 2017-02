CBF marca amistoso contra Argentina na Austrália

A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, marcou um amistoso contra a Argentina para o dia 9 de junho. O jogo será no estádio MelbourneCricket Ground, na Austrália, com espaço para quase 100 mil pessoas. A partida está marcada para às 07:00 horas de Brasília.

O técnico Tite, porém, planejava amistosos contra equipes do Velho Continente. A data do confronto bate bem com as férias dos jogadores que atuam na Europa, o que acarretará num problema para a convocação desses atletas.

A CBF havia sido convidada também para um amistoso contra a Rússia, em evento que celebraria a inauguração do estádio Luzhniki, palco da abertura do Mundial de 2018. Entretanto, devido ao compromisso já firmado, desistiu de jogar.

A seleção canarinho é a primeira colocada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 com 27 pontos. Um empate na próxima rodada praticamente classifica o Brasil para a Copa.