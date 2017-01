Com gol de falta, ABC vence o América no primeiro clássico do ano

Andrei Torres/ABC FC O ABC se isolou da liderança da Copa Cidade do Natal após derrotar o América por 1 a 1 na Arena das Dunas.

O primeiro clássico do ano terminou com um placar magro na terceira rodada do Campeonato Estadual de 2017. O América voltou a campo na tarde deste domingo (22) para enfrentar o ABC na Arena das Dunas e acabou perdendo por 1 a 0.

O gol da partida saiu aos 26 minutos do primeiro tempo pelos pés do lateral esquerdo Romano, que cobrou falta com perfeição e deu a vitória ao Clube do Povo.

O Alvirrubro criou várias chances de gols tanto na primeira, quanto na segunda etapa, mas o goleiro Edson e a trave pararam as investidas americanas. No final do jogo, Jussimar ainda perdeu um pênalti sofrido por Dija Baiano.

Apesar da falta de transporte público e com as chuvas que caíram desde a noite do sábado (21), 4.333 pessoas assistiram o jogo na Arena.





Com o resultado, o ABC chega aos sete pontos na Copa Cidade do Natal e lidera isolado a competição.

Agora o time do técnico Felipe Surian direciona as atenções para a Copa do Nordeste, competição em que estreia na próxima quinta-feira (26), às 22h30, contra o Botafogo-PB, novamente na Arena das Dunas.

Já pelo Campeonato Estadual, o América vai a Ceará-Mirim enfrentar o Globo, no Estádio Barretão, enquanto que o ABC recebe o Santa Cruz no estádio Frasqueirão.