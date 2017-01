Drogba aceita ganhar menos que outros corintianos

O torcedor corintiano vive a expectativa de um acerto com o atacante marfinense Didier Drogba, que está sem clube desde novembro, quando acabou seu contrato com o Montreal Impact, do Canadá. E se o jogador de 38 anos realmente chegar ao Timão, o corintiano precisa agradecer Vampeta. De acordo com André Campoy, conselheiro que participa da negociação, o ex-jogador deu a ideia que buscar o ídolo do Chelsea.

“No dia 23 de dezembro, eu estava na casa do Andrés (Sanchez) e falei: ‘pô, a gente precisava fazer uma loucura de novo, como a do Ronaldo. O Corinthians está muito parado, está todo mundo contratando’. E ele falou: ‘mas vamos trazer quem? O Tevez? O Tevez agora está ganhando milhões’. Aí eu encontrei o Vampeta no dia 1 e comentei: ‘a gente precisava colocar um cara para explodir no Corinthians de novo’. Ele sugeriu o Drogba. Eu questionei perguntando se o Drogba não estava ganhando milhões e o Vampeta disse que não, que dava para trazer. A partir disso começamos com a ideia. Eu falei com o Gustavo (Herbetta), do marketing, ele já entrou em contato com o pessoal e a coisa foi andando. Existe uma possibilidade”, afirmou Campoy.

A possibilidade de contar com Drogba animou o departamento de marketing do Timão. No entanto, a comissão técnica não se empolgou tanto de início e preferiu analisar o atleta antes de aprovar a contratação.

“Não foi que eles ficaram com o pé atrás, eles quiseram levantar como está o jogador. Eles estão fazendo todos os levantamentos, ligando para brasileiros que jogaram com ele para saber como ele está. Não adianta você trazer jogador para daqui a 30 dias ele ir embora”, disse o conselheiro do Corinthians.

André Campoy garante que o salário que Drogba está dentro da realidade do Corinthians. “É um padrão (salarial) que os clubes brasileiros têm condição de pagar. Tem jogador no Corinthians que ganha isso, que ganha mais, que ganha menos”, afirmou. De acordo com o repórter Rafael Esgrilis, da rádio Bradesco Esportes FM, o marfinense já aceitou ganhar R$ 350 mil no Timão.

Campoy diz que, mais do que o salário, a maior motivação de Drogba é a vontade de atuar no Brasil, especificamente no Corinthians.