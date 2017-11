Fifa lança a bola oficial da Copa do Mundo da Rússia

Fifa

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a primeira imagem da bola oficial da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Batizada de Telstar 18, o modelo foi produzido pela Adidas e inspirado na bola de mesmo nome utilizada no Mundial de 1970, no México, quando a seleção brasileira conquistou o tricampeonato.

A Telstar 18 é uma repaginação do modelo clássico com 32 gomos pretos e brancos. O nome da original Telstar – a primeira bola de Copa produzida pela Adidas – veio da expressão “estrela de TV”, já que o padrão com detalhes pretos, à época, foi projetado para se destacar nos televisores ainda sem cor da década de 1970.

“A bola evoca memórias inesquecíveis da Copa de 70 e de lendas como Pelé, Gerd Müller, Giacinto Facchetti, Pedro Rocha e Bobby Moore, e vai alimentar os sonhos daqueles que disputarão o prêmio mais cobiçado do futebol”, disse a Fifa em seu site oficial.

A Copa da Rússia será a primeira desde 1998, na França, a não ter uma bola colorida. Além do novo design, a Telstar 18 também incluirá embalagem reciclável e um chip NFC incorporado, que permitirá aos torcedores interagir com o produto por meio de um smartphone. A Adidas também promete uma experiência personalizada que dará aos torcedores acesso a “desafios” durante a preparação para o Mundial.

“A Telstar original é um dos maiores ícones de futebol de todos os tempos e mudou o design do futebol para sempre, então desenvolver a Telstar 18 se mantendo fiel ao modelo original foi um desafio realmente estimulante para nós, que levará a inovação no futebol e no design a um novo nível”, disse Roland Rommler, executivo da Adidas.

Patrocinado pela gigante de material esportivo, Lionel Messi aprovou o produto. “Tive sorte de conhecer esta bola um pouco antes e fiz um teste. Gosto de tudo nela: o novo design, as cores, tudo”, garantiu o argentino.

A Telstar 18 vai rolar nos gramados da Rússia no dia 14 de junho do ano que vem, quando começa o Mundial. O sorteio dos grupos do torneio será no dia 1º de dezembro.