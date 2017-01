Flamengo estreia no Carioca contra o Boavista, na Arena das Dunas

Após quase 20 dias de pré-temporada, o Flamengo está de volta a campo para o primeiro desafio oficial de 2017. Depois de dois amistosos contra Vila Nova e Serra Macaense, o Rubro-Negro faz sua estreia no Campeonato Carioca contra o Boavista, na Arena das Dunas, às 19h30 deste sábado (28).

No último confronto entre as duas equipes, no Carioca 2016, deu Flamengo: 3 a 0, com gols de Mancuello, Cirino e Guerrero, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O duelo mais importante contra o Boavista foi a final da Taça Guanabara de 2011. Na oportunidade, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, no Engenhão lotado por mais de 40 mil torcedores, com gol de falta de Ronaldinho Gaúcho.



Flamengo e Boavista se enfrentaram apenas 12 vezes na história, todas pelo Campeonato Carioca, com grande vantagem do Mais Querido: oito vitórias, contra apenas uma do Boavista, e três empates.



Esta é quarta vez que o Mengão disputa uma partida na Arena das Dunas na história. Nos três primeiros jogos, duas vitórias e uma derrota: 1 a 0 sobre o América-RN, 3 a 0 sobre o Avaí e 1 a 2 para o Fluminense.