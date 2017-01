Ingressos para Flamengo x Boa Vista na Arena das Dunas já estão à venda

Arquivo

A Arena das Dunas volta a ser palco de um jogo do Flamengo. No próximo sábado (28), o clube do Rio de Janeiro faz sua estreia no Campeonato Carioca 2017 em terras potiguares. O duelo será contra o Boavista e está marcado para 18h30 (horário local).

Desde o fim de semana que os ingressos já estão disponíveis para serem adquiridos através do site da Arena das Dunas (www.arenadunas.com.br). As vendas em pontos físicos tiveram início hoje (23) na Bilheteria 1 da Arena das Dunas (lado Prudente de Morais - Portão T).

Amanhã (24), os ingressos também estarão à venda na Sport Master (Midway Mall, Norte Shopping e Natal Shopping) e também no Pittsburg da Prudente de Morais. As entradas variam de R$ 40 a R$ 130 para os anéis Leste, Sul e Noroeste e entre R$ 120 a R$ 180 para o Hospitalidade Open Bar, ou seja, cadeiras premium.

Anel Sul (Flamengo) R$ 80/R$ 40

1º Anel Leste (Flamengo) R$ 120/R$ 60

1º Anel Noroeste (Boavista) R$ 130/R$ 65



Hospitalidade Open Bar:

Inteira: R$ 210

R$ 180 ingresso + R$ 30 Benefícios (Dj, cerveja, refrigerante e água)

Meia: R$ 120

R$ 90 ingresso + R$ 30 Benefícios (Dj, cerveja, refrigerante e água)