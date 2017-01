Jogando mal, ABC perde por 3 a 0 para o CSA na estreia da Copa do Nordeste

Pei Fon/ABC FC O ABC não conseguiu superar a marcação do CSA e ainda sofreu três gols na estreia da Copa do Nordeste.

O ABC estreou mal na Copa do Nordeste, perdendo por 3 a 0 para a equipe do CSA, de Alagoas, em jogo realizado no estádio Rei Pelé na noite desta quarta-feira (25). O confronto foi válido pelo grupo D.



Jogando mal, nem mesmo com os meias Echeverría e Gegê em campo o alvinegro conseguiu esboçar perigo.



Os dois primeiros gols do clube alagoano foram marcados durante um “apagão” do Mais Querido. O atacante Luís Soares abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo e um minuto depois, foi a vez do volante Everton Heleno ampliar o placar para o time Marujo.



No segundo tempo, o técnico Geninho ainda tentou deixar o Clube do Povo mais ofensivo, mas sem êxito. O placar permaneceu inalterado até os 42 minutos do segundo tempo, quando o atacante Cleyton fechou a conta e marcou o terceiro gol do CSA.



Com o resultado, o ABC fica em quarto colocado do grupo e a liderança fica com o clube de Alagoas. O próximo confronto do alvinegro pelo Nordestão será no dia 5 de fevereiro contra o Itabaiana (SE), no estádio Frasqueirão. Antes disso, peo Campeonato Potiguar, o Elefante joga contra o Santa Cruz de Natal, no domingo (29).