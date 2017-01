Jogo da Amizade: Chape vence em Brasil e Colômbia

Ricardo Stuckert/CBF Dudu aproveitou o rebote e marcou de cabeça o único gol do jogo beneficente entre Brasil e Colômbia.

As Seleções de Brasil e Colômbia se encontraram na noite desta quarta-feira (25), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O objetivo do encontro era disputar uma partida amistosa. Mas o jogo da Amizade representou muito mais do que 22 atletas campo tentando marcar gols.

O time cafeteiro, hoje, esteve longe de ser adversário. O intuito era retribuir todo o apoio que eles nos deram em um momento tão difícil, além de ajudar os entes queridos do que nos deixaram no trágico acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense.

Aplausos, bolas brancas e hino da Chape para lembrar os que se foram. Placas de homenagem e manifestações de apoio do público para os sobreviventes: Jackson Follmann, Alan Ruschel, Neto e Rafael Henzel. Missão cumprida. Obrigado, Colômbia! E o placar, que não era lá tão importante, terminou com vitória brasileira por 1 a 0.