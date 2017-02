Meia Somália está de volta ao América para a temporada 2017

A Diretoria de Futebol do América acertou o retornou do meia Somália para a temporada 2017. O atleta, que defendeu o CRB-AL nas últimas duas temporadas, atuou com a camisa alvirrubra potiguar em 24 partidas durante a Série B de 2009 e marcou quatro gols.O jogador se apresentou na tarde desta quinta-feira (2) ao técnico Felipe Surian, iniciou os trabalhos juntos com os novos companheiros e comentou sobre sua volta ao América.

"Estou muito feliz em voltar para o América, clube onde fui feliz em 2009 e me projetou para o futebol nacional. Naquele ano tínhamos um grupo forte que por pouco não chegou mais longe no Brasileiro. Hoje não é diferente. Antes de chegar já tinha buscado informações, conheço alguns atletas e o grupo deste ano também é muito qualificado e tem tudo para dar muitas alegrias para a torcida. Chego com vontade de ajudar da forma que o professor (Surian) optar e vamos em busca dos objetivos traçados pela diretoria", disse.