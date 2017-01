Peruanos brilham e Flamengo goleia na estreia

Em noite inspirada dos peruanos Paolo Guerrero e Miguel Trauco, o Flamengo goleou o Boavista por 4 a 1, neste sábado, na Arena das Dunas, na estreia das equipes no Campeonato Carioca.

O primeiro gol do jogo foi marcado aos 31 minutos do primeiro tempo. Trauco cruzou na medida e Guerrero cabeceou no canto esquerdo do goleiro Felipe, ex-Fla. Ele chegou a tocar na bola, mas não evitou o primeiro gol peruano da partida.

Comandando pelo experiente Joel Santana, o Boavista não se intimidou e buscou o empate ainda na primeira etapa. Aos 40, Pedro Botelho cruzou e Mosquito deixou tudo igual.

Na etapa final, aos 8, Mancuello deu belo passe para Trauco, que invadiu a área e tocou na saída de Felipe. Foi o primeiro gol do lateral logo na estreia oficial pelo clube.

Aos 15, Rodinei levantou na área e Guerrero mais uma vez usou a cabeça para ampliar. Já nos acréscimos, Diego acertou um belo chute no ângulo e deu números finais à goleada.

Com o resultado, o Flamengo divide a liderança do grupo B da Taça Guanabara com o Madureira, ambos com 3 pontos.

O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Macaé, em Volta Redonda. No mesmo dia, o Boavista recebe o Nova Iguaçu.