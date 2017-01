Presidente da FNF anuncia suspensão do Clássico-Rei

O presidente da Federação Norte-riograndense de Futebol (FNF), José Vanildo, informou, por meio da rede social Twitter, a suspensão do Clássico-Rei entre América e ABC. O jogo seria o primeiro confronto entre as equipes no ano e estava marcado para domingo (22), 16h, na Arena das Dunas.

A data, inclusive, já havia sido alterada. Inicialmente a partida estava marcada para o sábado (21), 19h30. O motivo dos dois adiamentos foi recomendação da Polícia Militar em virtude do clima de instabilidade na segurança pública com episódios de rebeliões na Penitenciária Estadual de Alcaçuz e os ataques ao transporte público em Natal e interior do estado.



A federação ainda não definiu nova data para a partida que equivale a 3º rodada do Campeonato Potiguar.