Presidente da FNF volta atrás e mantém Clássico-Rei para domingo

O presidente da Federação Norte-Riograndense (FNF), Zé Vanildo, voltou atrás no anunciou de suspensão do primeiro Clássico-Rei do ano. A partida entre América e ABC estava marcada para este domingo (22), às 16h, na Arena das Dunas. Ele havia postado na rede social Twitter que por recomendação da Polícia Militar, o jogo estava suspenso já que o efetivo da segurança está concentrado na crise do sistema penitenciário do estado e nos recentes ataques a espaços públicos e transporte público de Natal e interior.

Poucos minutos depois, o dirigente usou a mesma rede social para avisar que a decisão havia sido revista. Com isso, o jogo permanece na mesma data e horário. A data, inclusive, já havia sido alterada. Inicialmente a partida estava marcada para o sábado (21), 19h30. A partida equivale a 3º rodada do Campeonato Potiguar.