Salustino pede renúncia e Conselho convocará eleição no ABC

O vice-presidente do ABC FC, Rodrigo Salustino, que estava licenciado do cargo desde o final do mês agosto, entregou nesta segunda-feira (13) a sua carta de renúncia, ato formalmente oficializado no início da tarde pelo presidente do Conselho Deliberativo, Cláudio Roberto Alves Emerenciano.

Foto: Carta de renúncia entregue ao presidente do Conselho Deliberativo

Em seu pronunciamento, Salustino afirmou que há uma divisão política no clube. “Nesse momento, o ABC atravessa um momento conturbado. O que mais me preocupa é o aspecto político, cenário no qual há uma inegável divisão. Tenho consciência de que, para sair dessa crise, é necessário mais que talento, mais que capacidade. É essencial um somatório de forças convergentes, para que as dificuldades sejam superadas".

Com a justificativa de que buscou os atuais diretores, ex-presidentes, conselheiros e torcedores do clube em busca de melhorias para o ABC, mas que não obteve êxito, ele oficializou a renúncia. "Pensando no ABC e somente nele, abro espaço para que surja um novo nome, com melhores chances de unir correntes divergentes do clube. Reitero, no entanto, meu compromisso com a instituição ABC Futebol Clube, e me coloco à disposição sempre, para ajudar a superar as dificuldades e retomar as vitórias”.

Com esta desistência, acaba a era Judas Tadeu no ABC. O então presidente havia pedido renúncia após um licenciamento há três dias. A partir de agora o presidente do Conselho Deliberativo, dentro de um período de 30 dias, convocará eleição entre os membros do colegiado para definir o nome que assumirá o clube para a conclusão do mandato no triênio 2016-2018.