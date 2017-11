Técnico do ABC convoca 20 jogadores para o jogo contra o Oeste neste sábado

A comissão técnica abecedista definiu nesta sexta-feira (17), logo depois do trabalho tático realizado no estádio Frasqueirão, a relação com os jogadores convocados para a partida contra o Oeste/SP, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O treinador interino, Ranielle Ribeiro, relacionou 20 atletas para o jogo, confronto marcado para este sábado (18), às 16h30 (Horário de Natal), no Frasqueirão.

O técnico não contará com o zagueiro Tonhão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meia Gegê e o atacante Nixon, entregues ao Departamento Médico, e perdeu de última hora o lateral Daniel, que sofreu uma entorse no tornozelo e acabou vetado pelo Departamento Médico.



A novidade entre os convocados é a volta do goleiro Júnior Belliato, que ficou fora do último jogo, pois havia sido liberado para resolver assuntos particulares, e do volante Anderson Pedra, recuperado de uma lesão muscular na panturrilha.

Confira a relação completa:

Goleiros: Edson e Júnior Belliato;

Laterais: Arêz, Eltinho e Alisson;

Zagueiros: Danrlei, Vinicius e Cleiton;

Volantes: Anderson Pedra, Jardel e Araújo;

Meias: Erivélton, Berguinho, Fessin e Chiclete;

Atacantes: Matheus, Dalberto, Jackson, Adriano Pardal e Lucas Coelho.